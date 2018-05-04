На Киевщине СБУ блокировала контрабанду партии кокаина из Центральной Америки на 8 миллионов гривень
Сотрудники СБУ Киевской области заблокировали контрабанду крупной партии кокаина.
Об этом сообщает Главное управление СБУ в г. Киеве и Киевской области в Facebook.
По данным правоохранителей, ранее судимый за уголовные преступления житель столицы заказывал кокаин у своего знакомого из одной из стран Центральной Америки.
«Товар» поступал в Украину через зарубежные грузовые отправления. Используя связи в криминальном мире, делец сбывал наркотики в разных регионах Украины, в частности, с помощью курьеров», - говорится в сообщении.
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Оперативники задержали мужчину на территории Киевской таможни в городе Борисполь при получении очередного отправления.
"У задержанного правоохранители изъяли более 5 килограммов кокаина, который был скрыт в коробках с роликовыми коньками. Стоимость обнаруженной партии наркотиков на «черном рынке» превышает 8 млн грн", - отметили в ведомстве.
Сейчас решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании ему меры пресечения.