В Чернигове зарезали супругов: в убийстве подозревают их родственницу

По данным прокуратуры, конфликт между родственниками возник по мотивам неприязненных отношений.

В Чернигове суд взял под стражу женщину, которая подозревается в жестоком убийстве супругов в ночь на 27 апреля.

Об этом сообщает пресс-служба Черниговской местной прокуратуры.

Согласно материалам уголовного производства, установлено, что близкая родственница во время конфликта, возникшего по мотивам неприязненных отношений, с целью умышленного причинения смерти, нанесла одному из пострадавших не менее 20 ударов ножом в область головы и шеи, от которых последний скончался на месте происшествия и женщине - не менее 34 ударов ножом по туловищу и конечностям, что привело к массивной кровопотери, от которой последняя скончалась на месте происшествия.

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В настоящее время злоумышленнице сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство двух лиц), санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Постановлением Деснянского районного суда Чернигова к подозреваемой применена мера пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.

По информации местных СМИ, подозреваемая является 22-летней племянницей погибших, которые ранее были опекунами. Сейчас она находится в больнице под охраной.

Как сообщал УНИАН, 27 апреля в Чернигове ночью от ножевых ранений погибли супруги, их взрослая дочь тоже с ножевыми ранениями была госпитализирована и прооперирована.