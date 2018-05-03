"Это пещерное средневековье": Аваков раскритиковал антисемитские призывы в Одессе

Полиция Одессы зарегистрировала производство по ч.1 ст.161 "Нарушение расового, национального равноправия граждан".

Полиция Одессы начала уголовное производство о нарушении расового, национального равноправия граждан во время акций, которые прошли в городе 2 мая.

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков в Twitter.

"В Украине недопустимы публичные антисемитские призывы. В том числе, на массовых акциях, как вчера в Одессе. Это пещерное средневековье, а не патриотическая позиция. По этому факту полиция Одессы зарегистрировала производство по ч.1 ст.161 "Нарушение расового, национального равноправия граждан", - сообщил министр.

Как сообщал УНИАН, 2 мая в Одессе около 1,5 тыс. человек приняли участие в «Марше украинского порядка», который националисты приурочили к годовщине событий 2 мая 2014 года, когда во время массовых беспорядков в городе погибли 48 человек.

Организаторы и участники шествия - «Национальный корпус», «Уличный фронт», ВО «Свобода», «Правый сектор» и др.

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Сегодня, 3 мая, общественная организация «Украинский еврейский комитет» (Киев) заявила о намерении обратиться в Национальную полицию в связи с антисемитским заявлением лидера местной организации «Правого сектора» Татьяны Сойкиной, сделанным накануне в Одессе.

Директор организации Эдуард Долинский отметил, что Сойкина вечером 2 мая во время проведения в Одессе «Марша украинского порядка» призвала «очистить» Украину и город от евреев.

В частности, женщина заявила: «Мы уверены в том, что наведем в Одессе настоящий украинский порядок. Украина будет принадлежать украинцам, а не жидам».

Это заявление было сделано публично в присутствии большого количества очевидцев.