Под Харьковом погиб известный гонщик и блогер (фото, видео)

По свидетельству очевидцев, внедорожник вылетел на встречную полосу и влобовую столкнулся с "Шевроле". Удар был такой силы, что "Шевроле" фактически раздробило.

На автодороге неподалеку от Кутузовки, что на Харьковщине, погиб 22-летний гонщик и блогер Андрей Василенко, известный под прозвищем Amigos.

Об этом говорится в сюжете программы "ТСН".

По свидетельству очевидцев, внедорожник вылетел на встречную полосу и влобовую столкнулся с "Шевроле". Удар был такой силы, что "Шевроле" фактически раздробило. Ее водитель погиб на месте.

В соцсетях распространили информацию, что погибший - известный в Харькове стритрейсер. На место аварии начали съезжаться его друзья и сторонники. Они говорят, что именно водитель "Тойоты" и спровоцировал ДТП:

"Ленд Крузер" шел на обгон. По словам мужчины, которого обогнали, шел под 200 километров, вылетел на встречку и произошел удар с корветом".

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На месте аварии - растерянный мужчина. Это - отец погибшего водителя "Шевроле". Он говорит, что сын за рулем - с 13 лет и, несмотря на увлечение экстримом, был осторожным водителем:

"С 13-14 лет он ездил, водил. Он адекватный парень полностью, ни алкоголь, ни наркотики. Семья осталась без сына", - говорит отец погибшего Николай Василенко.

На земле возле покореженного автомобиля - букет белых роз. Эти цветы Андрей, так звали погибшего, подарил своей девушке, говорится в сюжете. В день трагедии они после ссоры помирились. И ехали за город отдохнуть. Девушка выжила чудом - ее в шоковом состоянии доставили в больницу. А вот водитель "Тойоты" практически не пострадал. Как говорят очевидцы, он представлялся полицейским и был нетрезв:

"Бегал, кричал, что он из органов, что ему все по барабану, что ему разбили машину за 100 тысяч долларов. Это его слова. Он выпил - 100 процентов", - утверждает очевидец Владислав Рыбушкин.

"К сотрудникам полиции этот человек не относится. Возможно, в каких-то других органах, но это будет установлено во время расследования", - говорит начальник следственного управления Главного управления Нацполиции в Харьковской области Сергей Чиж.

От освидетельствования и прохождения теста на опьянение на месте водитель "Тойоты" отказался. На "скорой" его доставили в диспансер. Но и там он даже не вышел из машины медиков. Разъяренные друзья погибшего едва не линчевали водителя, и даже не пускали к нему адвоката. Но после долгих переговоров люди договорились с полицией и пропустили адвоката. От освидетельствования водитель снова отказался. Поэтому его отправили на принудительную сдачу анализов. Сейчас мужчину задержали. Ему объявили о подозрении в совершении уголовного правонарушения по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса.

Как сообщал УНИАН, во Львове 22 апреля, в результате столкновения внедорожника Lexus с автобусом БАЗ, 34-летний водитель иномарки от полученных травм погиб, водитель маршрутки доставлен в больницу.