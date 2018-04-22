Во Львове Lexus на скорости въехал в автобус: один человек погиб и один травмирован

Водитель иномарки от полученных травм скончался во время оказания ему медицинской помощи, водитель автобуса доставлен в больницу.

Во Львове сегодня, 22 апреля, в результате столкновения внедорожника Lexus с автобусом БАЗ, 34-летний водитель иномарки от полученных травм погиб, водитель маршрутки доставлен в больницу.

Об этом сообщила пресс-секретарь Главного управления Нацполиции области Светлана Добровольская.

«Дорожно-транспортное происшествие произошло в 04.00 на ул. Шевченко. Автомобиль Lexus с номерами харьковской регистрации на скорости въехал в заднюю часть автобуса, двигавшегося впереди в попутном направлении. Водитель иномарки от полученных травм скончался во время оказания медицинской помощи, водитель автобуса доставлен в больницу», - отметила Добровольская.

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По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего).

Как сообщила в Facebook на странице общественной организации «Варта1», которая сотрудничает с правоохранителями, общественный активист Мария Воробец, иномарка двигалась по городу на большой скорости.

«Lexus на скорости въехал в заднюю часть автобуса, который двигался впереди него в попутном направлении... Пассажиров в маршрутке не было. Автобус ехал примерно 40 км/ч без пассажиров, водитель увидел только как сверкнули фары, далее - удар. После того, как перевернулся автобус, он выбрался через люк», - рассказала Воробец.