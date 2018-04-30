В Киеве задержали группу псевдополицейских, которые грабили иностранцев

В состав группы входили двое ранее судимых за кражи иностранцев и 30-летняя киевлянка.

В Киеве правоохранители задержали группу лиц, которые под видом полицейских грабили иностранцев.

Как сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева, в состав группы входили двое ранее судимых за кражи мужчин - 41-летний и 49-летний граждане другого государства - и 30-летняя киевлянка, которая ранее в поле зрения правоохранителей не попадала.

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«Злоумышленники работали по схеме: девушка знакомилась с иностранцами, отдыхала в развлекательных заведениях. Затем она назначала встречи в арендованных квартирах. Когда иностранцы оставались с ней наедине, в помещение врывались ее подельники, которые использовали форму сотрудников полиции. Они оказывали моральное давление, угрожали иностранцам уголовной ответственностью, а затем требовали деньги, отбирали ценные вещи, забирали и использовали кредитные банковские карточки», - сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко.

Он добавил, что злоумышленников подозревают в совершении четырех аналогичных преступлений.

В доме одного из подозреваемых проведен обыск, во время которого следователи обнаружили и изъяли форменную одежду полицейских, муляжи пистолетов и рации.

Следственным отделом Шевченковского управления полиции по факту последнего преступления открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Задержанным объявлено о подозрении. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы. После проведения расследования возможна дополнительная правовая квалификация их действий.