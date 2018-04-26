В Киеве задержали мужчину, который убил ножом бизнесмена

Задержанному объявлено о подозрении, в суд направлено ходатайство об аресте.

Правоохранители задержали злоумышленника, который 6 марта смертельно ранил бизнесмена на ул. Лютеранской в Киеве.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева.

«Благодаря скоординированной работе прокуроров Киевской местной прокуратуры №6 и следователей Печерского управления полиции г. Киева раскрыто резонансное преступление, которое произошло в центре столицы 6 марта 2018 года», - говорится в сообщении.

В прокуратуре напомнили, что в одном из дворов на ул. Лютеранской неизвестный мужчина нанес ножевое ранение 37-летнему бизнесмену, который направлялся к своей машине. После совершения преступления злоумышленник скрылся, а раненый предприниматель от полученных травм скончался в карете скорой помощи.

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Правоохранители задержали злоумышленника - 42-летнего местного жителя, который ранее дважды привлекался к уголовной ответственности.

Следователи установили, что во время внезапно возникшего конфликта между потерпевшим и подозреваемым, последний нанес мужчине один удар ножом в правое бедро, чем вызвал острую кровопотерю и шок, что привело к смерти раненого.

Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, опасное для жизни в момент причинения, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.

В Печерский районный суд г. Киева направлено ходатайство о применении к подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.