В Киеве задержали россиянина за вымогательство у предпринимателя $250 тысяч

Россиянин угрожал распространить личную информацию о бизнесмена и его семью.

В Киеве задержан гражданин Российской Федерации, который требовал с предпринимателя 250 тыс. долларов в обмен на нераспространение компрометирующей информации в отношении него.

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Как сообщается на странице Службы безопасности Украины в социальной сети Facebook, в операции по задержанию злоумышленника принимали участие сотрудники СБУ, Национальной полиции и прокуратуры.

«Правоохранители установили, что злоумышленник переехал в Украину в начале этого года. Через общий круг друзей он познакомился со столичным коммерсантом и начал собирать информацию о его бизнесе и семье», - говорится в сообщении.

«Угрожая распространением личной информации о бизнесмене и его семье, которая сможет повредить их репутации, мужчина требовал 250 тысяч долларов США за «молчание», - сообщили в СБУ.

Задержание злоумышленника произошло в одном из заведений общественного питания в центре Киева во время получения «аванса» в размере 7 тыс. долларов.

По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч. 4 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику сообщено о подозрении, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Как сообщал УНИАН, ранее в Киевской области ликвидировали группу "коллекторов", которые "выбивали" выдуманные долги.