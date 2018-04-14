В Киевской области ликвидировали группу "коллекторов", которые "выбивали" вымышленные долги

Под прикрытием финансового учреждения участники группировки требовали деньги у людей, не имевших никаких долгов.

Сотрудники прокуратуры Киевской области и Службы безопасности Украины обезвредили организованную преступную группировку «коллекторов» в составе пяти человек.

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Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

«Организатор преступной группировки учредил финансовое учреждение и совместно с другими злоумышленниками, прикрываясь этой деятельностью, требовали денежные средства у лиц, у которых не было долговых обязательств перед какими-либо финансовыми учреждениями. Суммы, которые требовали «коллекторы» колебались от 2 тысяч гривен в 120 тысяч гривен», - говорится в сообщении.

Отмечается, что участники ОПГ «запугивали потерпевших уничтожением или повреждением имущества, а также угрожали применить насилие и даже убить человека, если не уплатят им «долг».

Во время обысков у участников группировки правоохранители обнаружили и изъяли мобильные телефоны, черновые записи с "должниками", банковские карты, предметы внешне похожи на холодное и огнестрельное оружие.

Задержанным сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.4 ст.189 (вымогательство) УК Украины, а в настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.