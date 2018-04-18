"Ночь пережили все": врач рассказал о состоянии пострадавших в жутком ДТП в Кривом Роге

По словам врачей, первые сутки для пострадавших являются фактически определяющими.

Главный врач учреждения, где находятся девять пострадавших в ДТП, сообщил, что четверо из них до сих пор находятся в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

Об этом говорится в сюжете "ТСН".

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По словам врачей, первые сутки для пострадавших являются фактически определяющими. Эту ночь пережили все.

Как сообщал УНИАН, утром 17 апреля в Кривом Роге Днепропетровской области произошла автомобильная авария, в результате которой 8 человек погибли, более 10 получили травмы.

Произошло столкновение автомобиля Mazda, маршрутного микроавтобуса и автобуса предприятия "Арселор Миттал Кривой Рог". Все погибшие находились в маршрутке. Позже сообщалось, что водитель Mazda перед столкновением очень торопился на вокзал, а маршрутку не успели увидеть из-за деревьев.