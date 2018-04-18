Трагическое ДТП в Кривом Роге: водителю Mazda сообщили о подозрении

Водителя Mazda в ближайшее время должны доставить в суд для избрания меры пресечения.

Полиция сообщила о подозрении водителю автомобиля Маzdа, который повлек смертельное ДТП в Кривом Роге 17 апреля.

Как сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области, водителю в рамках расследования уголовного производства по ч.3 ст. 286 УК вечером 17 апреля вручено письменное уведомление о подозрении.

Согласно сообщению, мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

«В связи с ухудшением состояния здоровья задержанного он находится под конвоем в одной из больниц Кривого Рога. В ближайшее время подозреваемый будет доставлен в суд для избрания ему меры пресечения», - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, утром 17 апреля во Кривом Роге Днепропетровской области в результате столкновения автомобиля Маzdа, маршрутки и автобуса, перевозившего сотрудников одного из местных предприятий, 8 человек погибли, 21 человек пострадал. В больницу госпитализированы 15 человек.

По факту ДТП возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатация транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК.

Для проведения следственных действий полиция задержала одного из участников ДТП - водителя автомобиля Mazda.

18 апреля в Кривом Роге объявлено Днем траура.