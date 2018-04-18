В Одессе госпитализирована 11-летняя девочка, которую ударило током на крыше поезда

По данным полиции, ожоги ребенок получил, взобравшись на крышу товарного поезда.

В Одессе госпитализирована 11-летняя девочка, пострадавшая от удара электротоком на крыше поезда.

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Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, 17 апреля в полицию поступило сообщение о том, что в больницу доставили 11-летнюю девочку с ожогами, полученными в результате удара электрическим током.

Как установили полицейские, тяжелые телесные повреждения ребенок получил, взобравшись на крышу товарного поезда.

Сейчас пострадавшая госпитализирована. По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 272 Уголовного кодекса ("нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью").