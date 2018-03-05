В Чернигове 11-летнего мальчика ударило током, когда он заходил в троллейбус

У ребенка, который сейчас находится в реанимации, диагностировали электротравму, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

В Чернигове полиция расследует обстоятельства травмирования 11-летнего мальчика, которого при посадке в троллейбус ударило электрическим током.

Об этом сообщили в Черниговском отделе полиции Главного управления Нацполиции в области.

Согласно сообщению, сегодня в полицию поступило сообщение, что в реанимационное отделение Черниговской областной больницы с электротравмы, закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга был доставлен 11-летний житель областного центра.

Установлено, что мальчика ударило током на остановке общественного транспорта во время посадки в троллейбус. Мальчик коснулся двери при посадке и получил поражение электрическим током. В результате пострадавший упал и ударился головой о бордюр.

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По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст. 287 Уголовного кодекса Украины (выпуск в эксплуатацию технически неисправных транспортных средств или иное нарушение их эксплуатации), что наказывается штрафом до ста не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать должности, связанные с ответственностью за техническое состояние или эксплуатацию транспортных средств, на срок до трех лет или без такового.

Как сообщал УНИАН, на Черниговщине от поражения током погиб 21-летний военный.