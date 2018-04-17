В Кривом Роге задержали одного из участников смертельного ДТП

Также полиция установила личности 6 погибших в ДТП.

В Кривом Роге для проведения следственных действий полиция задержала одного из участников резонансного ДТП, которое произошло сегодня утром, водителя автомобиля Mazda.

Об этом сообщила начальник отдела коммуникации ГУ Нацполиции в Днепропетровской области Анна Старчевская.

«Водитель автомобиля Mazda – мужчина, 1950 года рождения, задержан. Пока ему подозрение не объявлено. С ним проводятся следственные действия», - сообщила Старчевская.

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По ее словам, кроме водителя, в салоне иномарки находился пассажир. Никто из них не пострадал.

По данным полиции, в настоящее время установлены личности 6 погибших в ДТП.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром в Кривом Роге Днепропетровской области в результате столкновения автомобиля Маzdа, маршрутки и автобуса 8 человек погибли, 21 человек пострадал. Сейчас госпитализированы 15 человек.

По факту ДТП возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК.

18 апреля в Кривом Роге объявлен День траура.