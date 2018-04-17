Кровавая авария в Кривом Роге: число жертв выросло (фото)
В результате страшного ДТП в Кривом Роге на перекрестке ул.Героев АТО и пр.Металлургов погибло 8 человек (ранее сообщалось о 7 - Ред.) и еще 18 пострадали.
Об этом сообщили в пресс-службе Криворожского отдела полиции, передает местный сайт 0564.
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Еще 18 человек пострадали, их госпитализировали. Четверо из них находятся в реанимации.
Ранее УНИАН сообщал, что в Кривом Роге столкнулись маршрутка, легковушка и автобус, перевозивший работников компании "АрселорМиттал".
Местные СМИ писали, что маршрутка №261 ехала с 95-го квартала на Соцгород. В это время по улице Героев АТО на мигающий желтый сигнал светофора перекрёсток проезжала легковушка Mazda, которая протаранила общественный транспорт. Бусик отбросило на встречную полосу под колёса автобуса. В маршрутке в это время находилось много пассажиров.