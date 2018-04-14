В Харькове при столкновении двух легковиих автомобилей "ВАЗ" пострадали семь человек

ДТП произошло минувшей ночью на перекрестке улиц Академика Павлова и Мeханизаторская.

В Харькове в результате столкновения двух легковых автомобилей пострадали семь человек.

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Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области, сегодня, 14 апреля, около 00:30 в Московский отдел полиции поступила информация о ДТП, которое произошло на перекрестке улиц Акадeмика Павлова и Мeханизаторская.

В результате столкновения двух автомобилей "ВАЗ" пострадали четыре женщины и трое мужчин, их бригады скорой мeдицинской помощи доставили в больницы.

Информация внесена в журнал единого учета правонарушений. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 Уголовного кодекса ("нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами"), добавили в главке.

Сейчас работники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия.