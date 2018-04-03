Кровавое ДТП в Харькове: патрульный рассказал, что у Зайцевой не было при себе водительских прав

На момент ДТП в Харькове у Елены Зайцевой не было при себе ни водительского удостоверения, ни свидетельства о регистрации.

Свидетель по делу о смертельном ДТП в Харькове, инспектор патрульной полиции Евгений Шестов, рассказал, что на момент ДТП в Харькове Елена Зайцева не имела при себе документов.

Об этом сообщает 057.ua.

"На мой вопрос по поводу водительского удостоверения, на законное требование у гражданки Зайцевой не было ни водительского удостоверения, ни свидетельства о регистрации... Говорила сначала, что лежали у нее в сумке, потом выяснилось, что у нее сумки с собой нет, она показывала мне на телефоне фотографии. Сказали, что подвезут", - рассказал Шестов.

При этом непосредственным свидетелем ДТП Шестов не являлся.

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Свидетеля спросили также, почему он не составил административный протокол, когда обнаружил что у водителя Lexus не было водительских прав и свидетельства о регистрации.

"Я думал, что важнее в тот момент были жизни людей. Мы делали звонки на "103". Мой напарник оградил место происшествия. А дальше нас отправили на доработку, поскольку до этого был вызов на Донец-Захаржевского", - сказал Евгений.

Он также прокомментировал состояние Зайцевой: "Я не слышал явных признаков алкогольного опьянения. Я не могу сказать, находилась ли она под наркотическими веществами. Она находилась в шоковом состоянии", - говорит Евгений.

Как сообщал УНИАН, 18 октября 2017 года в Харькове на пересечении улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» 20-летней Елены Зайцевой, который двигался на красный свет светофора, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого находился 49-летний Геннадий Дронов. После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. На месте погибли пять человек, шестеро получили травмы различной степени тяжести. Позже еще один человек скончался в больнице.

Суд взял под стражу Зайцеву и Дронова на время проведения расследования по делу. 2 февраля 2018 года уголовное производство было передано в суд.