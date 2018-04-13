На Николаевщине в ДТП погиб десантник, прошедший АТО (фото)
В ночь с понедельника на вторник, 9 апреля, в г. Новая Одесса минивэн Ford Galaxy совершил наезд на военнослужащего.
"Форд" ехал по трассе со стороны Николаева, в направлении Вознесенска. В центре Новой Одессы, на пересечении ул. Центральной и Кухарева, автомобиль совершил наезд на человека, лежавшего на дороге, передают Novosti-N.
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Водитель остановился, вызвал "скорую". Однако, по дороге в больницу пострадавший скончался в автомобиле "скорой".
Погибшим оказался 30-летний солдат-контрактник 79-й отдельной аэромобильной бригады, дислоцированной в Николаеве. Военнослужащий является участником боевых действий в зоне АТО. Во время трагического происшествия он находился в увольнении и приехал домой, в одно из сел Новоодесского района.
Предположительно, на момент ДТП воин находился в состоянии алкогольного опьянения.
Открыто уголовное производство по ст. 286 УК Украины - "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами".
Тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу в Николаевское бюро СМЭ.