На Николаевщине в ДТП погиб десантник, прошедший АТО (фото)

Во время трагического происшествия военный находился в увольнении и приехал домой.

В ночь с понедельника на вторник, 9 апреля, в г. Новая Одесса минивэн Ford Galaxy совершил наезд на военнослужащего.

"Форд" ехал по трассе со стороны Николаева, в направлении Вознесенска. В центре Новой Одессы, на пересечении ул. Центральной и Кухарева, автомобиль совершил наезд на человека, лежавшего на дороге, передают Novosti-N.

Читайте такжеВ Днепропетровской области во время учений на полигоне подорвались трое нацгвардийцев

Водитель остановился, вызвал "скорую". Однако, по дороге в больницу пострадавший скончался в автомобиле "скорой".

Погибшим оказался 30-летний солдат-контрактник 79-й отдельной аэромобильной бригады, дислоцированной в Николаеве. Военнослужащий является участником боевых действий в зоне АТО. Во время трагического происшествия он находился в увольнении и приехал домой, в одно из сел Новоодесского района.

Предположительно, на момент ДТП воин находился в состоянии алкогольного опьянения.

Открыто уголовное производство по ст. 286 УК Украины - "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами".

Тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу в Николаевское бюро СМЭ.