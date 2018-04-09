Страшное ДТП на Харьковщине: четыре человека погибли, в том числе двое детей

По сведениям полиции, водитель внедорожника Hyundai Tucson выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автомобилем Daewoo Lanos.

В Харьковской области в результате дорожно-транспортного происшествия погибли четыре человека, в том числе двое детей, еще пятеро пострадали.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области, авария произошла сегодня, 9 апреля, около 12:40 на автотрассе Чугуев - Меловое.

По сведениям полиции, водитель внедорожника Hyundai Tucson выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автомобилем Daewoo Lanos. В результате дорожно-транспортного происшествия в легковом автомобиле погибла семья из города Купянск - водитель, его жена и двое детей.

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Водитель другого автомобиля и его четверо пассажиров, в том числе 11-летний мальчик, госпитализированы в медицинское учреждение.

Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативная группа и эксперты. Обстоятельства ДТП устанавливаются.