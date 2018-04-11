Исчезновение двух школьниц в Киеве: родители обнаружили "план побега" (видео)

12-летние девушки несколько месяцев планировали, как убегут и преодолеют сотни километров.

В Киеве ищут двух 6-классниц, которые исчезли после занятий в лицее. Еще вчера девушки сбежали из лицея, отключили телефоны и не ночевали дома.

Как сообщает ТСН, их родители сутки прочесывают район и вешают объявления с фотографиями детей. В личном дневнике одной из девушек взрослые обнаружили план побега, который дети разрабатывали на протяжении нескольких месяцев. Согласно ему, школьницы предпочитают преодолеть пешком и на попутках несколько сотен километров.

Как сообщал УНИАН, ранее о пропаже девушки сообщили в полиции, обнародовав имена и приметы девушек.