Исчезновение двух школьниц в Киеве: родители обнаружили "план побега" (видео)

20:39, 11 апреля 2018
Происшествия
566
Оказалось, что у девушек был план / Фото Нацполіції

Как сообщает ТСН, их родители сутки прочесывают район и вешают объявления с фотографиями детей. В личном дневнике одной из девушек взрослые обнаружили план побега, который дети разрабатывали на протяжении нескольких месяцев. Согласно ему, школьницы предпочитают преодолеть пешком и на попутках несколько сотен километров.

Как сообщал УНИАН, ранее о пропаже девушки сообщили в полиции, обнародовав имена и приметы девушек.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #исчезновение детей