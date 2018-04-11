В Киеве пропали две 12-летние школьницы, их ищут уже второй день

19:07, 11 апреля 2018
Происшествия
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Полиция ищет Варвару и Диану и обращается к гражданам за помощью / Фото kyiv.npu.gov.ua

Правоохранители проводят оперативно-розыскные мероприятия для установления местонахождения девочек.

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Варвара Дмитриева - 18.01.2006 г.р., рост 156 см, среднего телосложения, волосы прямые темно-русые, глаза зеленые. Была одета: спортивные темные штаны, светло-зеленая кофта, черно-белый рюкзак.

Диана Краминская - 11.07.2006 г.р., рост 160 см, среднего телосложения, светло-русые волосы (каре). Была одета: темно-серые спортивные штаны, темно-синяя футболка, коричневая спортивная кофта с капюшоном, обута в джинсовые слипоны.

Полиция обращается к гражданам с просьбой: если вы видели девочек или имеете информацию об их местонахождении, сообщите по телефонам: (044) 572-71-08, (093) 435 97 62 или 102.

Как сообщал УНИАН, ранее полиция вернула домой 14-летнего парня, который автостопом ехал к любимой.

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Теги: #полиция киева