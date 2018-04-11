Поваленный забор и столкновения с полицией: как киевляне «отвоевывали» зеленую зону у застройщика (видео)

Местные жители убеждают, что от строительства уже покрылись трещинами близлежащие дома.

В Святошинском районе Киева местные жители выступали против строительства многоэтажки в зеленой зоне. Протестующие повалили забор, сожгли вагончики строителей и подрались с полицией.

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Как сообщается в сюжете ТСН, забор вокруг будущей стройки возвели еще осенью. Тогда местные жители впервые вышли с протестом. Защищать забор и застройщиков пришли молодые люди, которых в народе называют «титушками». Представители застройщика, которые также прибыли на место, утверждали, что у них есть все разрешения на строительство.

Местные жители убеждают, что от такого строительства уже покрылись трещинами дома вокруг, а территория строительства, согласно генплану города – зеленая зона.

Все это изложено в электронной петиции, где просят запретить застройку. Пока собираются подписи под документом, местные обещают защищать территорию как могут. Среди угроз - перекрытие трассы. «Репетиция» уже была – в знак протеста дорогу перекрывали в марте, но в выходные.

В ноябре прошлого года сообщалось о стычках между жителями многоэтажек и охраной строительной площадки на улице Львовской в Святошинском районе столицы. Люди протестовали против застройки, однако не смогли повалить забор, который появился посреди сквера.