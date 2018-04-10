В центре Харькова произошла стрельба, ранены два человека - СМИ

По предварительной информации, в результате стрельбы ранены два человека

Около четырех часов дня 10 апреля на перекрестке улиц Пушкинской и Чайковского в Харькове были слышны выстрелы.

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У стрелявших было оружие и кастеты. Они скрылись в направлении станции метро "Архитектора Бекетова", передает "Дозор".

По предварительной информации, ранены два человека. Скорая госпитализировала пострадавших в больницу скорой и неотложной помощи.

Как сообщал УНИАН, 30 марта в Харькове в результате обстрела компании людей из автоматического оружия погиб человек, еще один получил ранение.