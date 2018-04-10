В центре Харькова произошла стрельба, ранены два человека - СМИ

17:05, 10 апреля 2018
Происшествия
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Иллюстрация REUTERS

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У стрелявших было оружие и кастеты. Они скрылись в направлении станции метро "Архитектора Бекетова", передает "Дозор".

По предварительной информации, ранены два человека. Скорая госпитализировала пострадавших в больницу скорой и неотложной помощи.

Как сообщал УНИАН, 30 марта в Харькове в результате обстрела компании людей из автоматического оружия погиб человек, еще один получил ранение.

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Теги: #раненые#стрельба#Харьков