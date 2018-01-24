Сегодня ночью в селе Терново Тячевского района на Закарпатье произошло смертельное ДТП, в результате которого один человек погиб, еще трое получили травмы.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Закарпатской области, водитель автомобиля Volkswagen Passat, двигаясь из поселка Тересва в направлении села Крива, совершал маневр поворота на большой скорости. Мужчина не справился с управлением и столкнулся с деревом на обочине дороги. На место аварии сразу выехали сотрудники полиции и медики.

"Пассажир заднего сиденья от полученных травм скончался на месте аварии, водителя с тяжелыми травмами доставили в реанимационное отделение районной больницы. Другие двое пассажиров с травмами средней тяжести также госпитализированы в медучреждения. Все четверо парней, которые находились в салоне авто, возрастом 23 года - жители села Терново", - сообщили в полиции.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия. Открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины, то есть нарушение правил дорожного движения, что привело к смерти потерпевшего.

Напомним, в Чернигове сегодня в результате столкновения маршрутки с троллейбусом пострадали 12 человек.