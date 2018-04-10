В Киеве горел склад, пожарные вынесли из огня несколько газовых баллонов (фото, видео)

Пожар охватил площадь в 500 квадратных метров, к его тушению были привлечены 16 единиц техники и 70 пожарных.

На улице Вискозной в Киеве горело складское здание. Спасатели вынесли из помещения один газовый и два кислородных баллона, тем самым предупредив взрыв.

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Как сообщается на сайте ГУ ГСЧС Украины в городе Киеве, сообщение о пожаре поступило спасателям в 04:20 утра 10 апреля. На место выехали пожарные одного из ближайших подразделений ГСЧС.

Пожар охватил площадь в 500 квадратных метров, к его тушению были привлечены 16 единиц техники и 70 пожарных. Уже за два часа пожар удалось ликвидировать.

«Из одного из помещений пожарные вынесли один газовый и 2 кислородных баллона, тем самым не допустив взрывов», - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в столичном зоопарке произошел пожар. Как стало известно, загорелась кровля одноэтажного дома. Площадь пожара составила 60 квадратных метров.