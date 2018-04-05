СМИ узнали подробности нападения на продюсера телеканала в Киеве

20:20, 05 апреля 2018
Происшествия
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Подростки напали на продюсера украинского канала / фото Информатор

Об этом передает "Обозреватель", ссылаясь на собственные источники.

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Нападение на 37-летнего продюсера произошло 4 апреля на остановке общественного транспорта в Святошинском районе. В результате были задержаны трое парней в возрасте 15, 16 и 19 лет.

Во время нападения молодые люди избили работника телеканала, после чего отобрали у него мобильный телефон и несколько тысяч гривень.

Отметим, что эти же молодчики незадолго до нападения на продюсера избили и ограбили 24-летнего прохожего, у которого отобрали 600 грн.

Ранее сообщалось, что преступники, напавшие на работника телеканала "Украина", устроили драку с охраной супермаркета, при этом один из парней выхватил нож.

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Теги: #телеканал#нападение