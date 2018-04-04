На столичной Борщаговке молодчики избили продюсера телеканала, после чего пытались ограбить супермаркет

10:44, 04 апреля 2018
Происшествия
577
На Борщаговке в Киеве избили продюсера телеканала &quot;Украина&quot; / фото Андрей Шматов / Информатор

Как сообщает "Информатор", нападение на мужчину произошло около 00:30 на улице Гната Юры, 6. Пострадавший рассказал, что работает продюсером на телеканале «Украина» и в это время шел домой из магазина. В этот момент на остановке общественного транспорта "Универсам" на него напала группа неизвестных людей и без разговоров начали его избивать. Они отобрали у него мобильный телефон и деньги, после чего скрылись в неизвестном направлении.

Читайте такжеВо Львове задержали преступников, совершивших разбойное нападение на магазинМужчина вернулся в редакцию канала, где ему вызвали медиков и патрульную полицию. Врачи диагностировали сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму, рваную рану губы и травму грудной клетки.

Спустя полчаса после нападения группа парней ворвалась в супермаркет и пыталась вынести от туда алкоголь, не расплатившись. Их задержал охранник, после чего молодчики начали угрожать ему ножом. Оружие удалось выбить из рук нападавшего, завязалась драка.

На место происшествия приехала полиция. В ходе разбирательства стало известно, что грабители подходят под ориентировку о нападении и грабеже мужчины неподалеку на остановке общественного транспорта. Их задержали и увезли на опознание.

Как сообщал УНИАН, в конце марта в Киеве зверски убили активиста.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Киев#нападение#Борщаговка