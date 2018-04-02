Участникам перестрелки в ночном клубе Ивано-Франковска объявили подозрение (видео)

Сегодня суд должен избрать для них меру пресечения.

Шестерым участникам перестрелки в ночном клубе Ивано-Франковска объявили подозрение за хулиганские действия с применением оружия.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

По словам полиции, ссора между нетрезвыми компаниями началась в ночь на воскресенье в развлекательном заведении. Вмешалась его охрана и вывела молодых людей на двор.

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Однако те не успокоились, вызвали подмогу с оружием, вернулись в клуб и начали стрелять.

Двое случайных очевидцев получили незначительные ранения. 11 гостей клуба полиция задержала. У них изъяли травматическое и охотничье оружия, 5 из них, в качестве свидетелей, впоследствии отпустили.

Шестерым участникам перестрелки сегодня суд должен избрать меру пресечения.