Участникам перестрелки в ночном клубе Ивано-Франковска объявили подозрение (видео)
15:25, 02 апреля 2018Происшествия
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Сегодня суд должен избрать для них меру пресечения.
Шестерым участникам перестрелки в ночном клубе Ивано-Франковска объявили подозрение
Шестерым участникам перестрелки в ночном клубе Ивано-Франковска объявили подозрение за хулиганские действия с применением оружия.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
По словам полиции, ссора между нетрезвыми компаниями началась в ночь на воскресенье в развлекательном заведении. Вмешалась его охрана и вывела молодых людей на двор.
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Однако те не успокоились, вызвали подмогу с оружием, вернулись в клуб и начали стрелять.
Двое случайных очевидцев получили незначительные ранения. 11 гостей клуба полиция задержала. У них изъяли травматическое и охотничье оружия, 5 из них, в качестве свидетелей, впоследствии отпустили.
Шестерым участникам перестрелки сегодня суд должен избрать меру пресечения.
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