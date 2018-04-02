Пограничники разоблачили очередную схему незаконного ввоза в Украину автомобилей с иностранной регистрацией

Злоумышленники использовали поддельные контрольные талоны для ввоза авто из Польши.

Пограничники разоблачили схему незаконного ввоза в Украину транспортных средств иностранной регистрации и их дальнейшей легализации в Украине.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

«Оперативники Госпогранслужбы разоблачили схему незаконного ввоза в Украину транспортных средств иностранной регистрации и их дальнейшей легализации на территории нашего государства. Также был установлен круг лиц, которые незаконно и вызывающе взяли на себя полномочия государственных органов», - говорится в сообщении.

В ГПСУ отметили, что злоумышленники незаконно ввозили в Украину из Польши автомобили польской и литовской регистрации, используя поддельные контрольные талоны с отметками пограничной службы и таможни о пересечении границы. В настоящее время подтвержден незаконный ввоз через пункт пропуска «Ягодин» 131 транспортного средства.

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В рамках расследования проведены обыски у семи фигурантов дела. «Оперативные подразделения с привлечением спецподразделения Госпогранслужбы «Дозор» 30 марта провели обыски в частных хозяйствах Любомльского района Волынской области, а это - 7 фигурантов дела», - говорится в сообщении.

Во время обысков обнаружены 4 незаконно ввезенных транспортных средства, 32 комплекта номерных знаков на автомобили польской и украинской регистрации, поддельные датоштампы пограничных и таможенных органов. Также, добавили в ГПСУ, были найдены отдельные элементы оттисков и штампов на украинском и польском языках, используемые для подделки документов; поддельные печати польских нотариусов; более 1 тыс. бланков контрольных талонов; более 60 польских свидетельств о регистрации автомобилей; почти 60 пакетов документов на автомобили, в том числе и поддельные бланки доверенностей на право управления, полисы страхования, договоры купли-продажи.

Ранее в Днепре задержали мужчин, которые воровали колеса с припаркованных автомобилей.