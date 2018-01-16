В Днепре задержали мужчин, которые воровали колеса с припаркованных автомобилей (видео)

В Днепре задержали мужчин, которые воровали колеса с припаркованных автомобилей.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Мужчин, которые воровали колеса с припаркованных автомобилей, задержали благодаря бдительным жителям. Пока ехала полиция, дельцы успели разуть две машины.

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Одного злоумышленника задержали буквально с шинами в руках, второй не успел далеко убежать. В Днепр воры приезжали из райцентра.

Как сообщал УНИАН, в Харькове разоблачили патрульных, которые вымогали деньги у водителей.