В Днепре задержали мужчин, которые воровали колеса с припаркованных автомобилей (видео)
11:10, 16 января 2018Происшествия
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Мужчин, которые воровали колеса с припаркованных автомобилей, задержали благодаря бдительным жителям.
В Днепре задержали мужчин, которые воровали колеса с припаркованных автомобилей.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
Мужчин, которые воровали колеса с припаркованных автомобилей, задержали благодаря бдительным жителям. Пока ехала полиция, дельцы успели разуть две машины.
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Одного злоумышленника задержали буквально с шинами в руках, второй не успел далеко убежать. В Днепр воры приезжали из райцентра.
Как сообщал УНИАН, в Харькове разоблачили патрульных, которые вымогали деньги у водителей.
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