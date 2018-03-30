Во Львове задержали преступников, совершивших разбойное нападение на магазин

Злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении разбойного нападения, досудебное расследование продолжается.

Правоохранители задержали двух 18-летних жителей Волынской области, которые совершили разбойное на магазин по улице Клепаривской в Львове.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

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"Во время досудебного расследования правоохранители установили, что к совершению преступления причастны двое 18-летних жителей Волынской области. Нападавшие были задержаны, суд избрал для них меру пресечения - содержание под стражей", - говорится в сообщении.

Злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении этого преступления, досудебное расследование продолжается.

В полиции напомнили, что 18 марта в Шевченковский отдел полиции поступило сообщение о разбойном нападении на один из магазинов, расположенный на улице Клепаривской в Львове. Как установили правоохранители, около 20.10 в магазин зашли двое мужчин, избили женщину-продавца и, угрожая ей предметом, похожим на оружие, завладели деньгами из кассы, а также спиртным и сигаретами, после чего скрылись.

По данному факту было открыто уголовное производство по ч.3 ст.187 (разбой) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.