На трассе под Киевом произошло масштабное ДТП - образовались километровые пробки (фото, видео)

В сети сообщают, что на месте аварии стоят четыре "скорых".

В четверг, 29 марта, на гостомельской трассе под Киевом произошло масштабное ДТП.

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Об этом сообщили в dtp.kiev.ua, опубликовав фото с места аварии. "Масштабное ДТП с пострадавшими и пробка на гостомельской трассе: на месте 4 "скорых", - говорится в сообщении.

Как сообщает ТСН, из-за ДТП образовались километровые пробки. По информации журналистов, там столкнулись две машины и маршрутка.

Водитель "Хонды", вероятнее всего, не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и задел автобус с пассажирами. Далее продолжил движение и столкнулся еще с одной машиной.

Как сообщал УНИАН, 27 марта около 05.40 на трассе Киев-Харьков-Довжанский под Харьковом столкнулись семь автомобилей.