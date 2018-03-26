В Харьковской области почти на два часа остановилось движение поездов из-за смерти мужчины

Происшествие произошло сегодня утром на железнодорожной станции «Жихор» в Харьковском районе.

В Харьковской области произошла двухчасовая задержка движения поездов из-за смертельного травмирования 72-летнего мужчины.

Читайте такжеВ Польше при столкновении авто с поездом погибли четверо украинцев (фото, видео)

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области, инцидент произошел сегодня, 26 марта, в 10:06 на железнодорожной станции «Жихор» в Харьковском районе.

По сведениям полиции, в дежурную часть Харьковского отдела полиции поступило сообщение от оператора «102» о том, что на железнодорожной станции «Жихор» поездом сообщением Изюм - Харьков был смертельно травмирован 72-летний мужчина.

Движение поездов останавливалось почти на два часа. В 11:50 движение транспорта было возобновлено. Сейчас решается вопрос о внесении факта происшествия в Единый реестр досудебных расследований. Проверка продолжается.