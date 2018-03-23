В одесском торговом центре произошел пожар на паркинге (фото)

Причина пожара устанавливается, погибших и пострадавших нет.

В Одессе, на парковке ТЦ "Пятый элемент" на улице Черняховского, произошел пожар.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ДСНС Одесской области. "23 марта в 5:38 в Службу спасения" 101 "поступило сообщение о возгорании в подземном паркинге по адресу: г. Одеса, ул. Черняховского 4.Через 9 минут на место вызова прибыли спасатели и установили, что горит легковой автомобиль. В 06:08 возгорание автомобиля локализовано и в 6:18 ликвидировано на площади 5 кв.м ", - говорится в сообщении.

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Причина пожара устанавливается. Погибших и пострадавших нет.

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