В Черновцах загорелся крупный местный рынок (фото, видео)

По информации ГСЧС, пожар возник в секторе с коврами.

На территории Калиновского рынка в Черновцах возник масштабный пожар, пламя охватило площадь около 1000 квадратных метров.

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Как сообщает пресс-служба Управления ГСЧС в Черновицкой области, пожар возник в секторе продажи ковров. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.

В 14:55 пожар локализовали. К тушению привлечено 15 единиц техники и 58 спасателей ГСЧС.

Как сообщил в Facebook телеканал "Черновцы", ссылаясь на «инсайдерскую информацию», пожар возник в результате того, что работник, который устанавливал новые витрины, работал со сварочным аппаратом.

По словам источника журналистов, виновник пожара сейчас находится в больнице.

В декабре сообщалось, что в черновицкой школе выгорел целый класс. В результате пожара никто не пострадал.