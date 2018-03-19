В Черновцах загорелся крупный местный рынок (фото, видео)
16:44, 19 марта 2018Происшествия
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По информации ГСЧС, пожар возник в секторе с коврами.
В Черновцах ликвидируют пожар на Калиновском рынке / Пресс-служба Управления ГСЧС Украины в Черновицкой области
На территории Калиновского рынка в Черновцах возник масштабный пожар, пламя охватило площадь около 1000 квадратных метров.
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Как сообщает пресс-служба Управления ГСЧС в Черновицкой области, пожар возник в секторе продажи ковров. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.
В 14:55 пожар локализовали. К тушению привлечено 15 единиц техники и 58 спасателей ГСЧС.
Как сообщил в Facebook телеканал "Черновцы", ссылаясь на «инсайдерскую информацию», пожар возник в результате того, что работник, который устанавливал новые витрины, работал со сварочным аппаратом.
По словам источника журналистов, виновник пожара сейчас находится в больнице.
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В декабре сообщалось, что в черновицкой школе выгорел целый класс. В результате пожара никто не пострадал.
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