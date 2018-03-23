В Запорожье гранатой взорвали автомобиль (фото, видео)
В Запорожье вчера во дворе многоэтажки по улице Школьной сработало взрывное устройство.
Об этом сообщает 061.ua. По предварительной версии полиции, озвученной на месте происшествия, сработала граната. Ее бросили под припаркованный у подъезда Mitsubishi Outlander.
ВИДЕО: YouTube 061.ua
У автомобиля повреждено днище, пробиты колеса, разбиты стекла, вытекло топливо. Позже в полиции сообщили, что была взорвана граната РГД. На месте взрыва нашли чеку.
Взрыв повредил припаркованную рядом LadaKalina. Ее хозяин сразу же ее отогнал.
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В результате взрыва никто не пострадал. Владельцы обоих поврежденных авто установлены.
Полицейские работали на месте происшествия несколько часов. Приезжали офицеры руководства ГУНП.
По словам жильцов дома, у которого произошел взрыв, Mitsubishi Outlander стоял у подъезда несколько дней. О его владельце на данный момент ничего неизвестно.
Ранее в Киеве в многоэтажке прогремел взрыв.