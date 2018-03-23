В Запорожье гранатой взорвали автомобиль (фото, видео)

Накануне взрыва машина простояла у подъезда несколько дней.

В Запорожье вчера во дворе многоэтажки по улице Школьной сработало взрывное устройство.

Об этом сообщает 061.ua. По предварительной версии полиции, озвученной на месте происшествия, сработала граната. Ее бросили под припаркованный у подъезда Mitsubishi Outlander.

ВИДЕО: YouTube 061.ua

У автомобиля повреждено днище, пробиты колеса, разбиты стекла, вытекло топливо. Позже в полиции сообщили, что была взорвана граната РГД. На месте взрыва нашли чеку.

Взрыв повредил припаркованную рядом LadaKalina. Ее хозяин сразу же ее отогнал.

Читайте такжеНа КПВВ "Майорское" взорвалась граната: погиб пограничник, еще один ранен

В результате взрыва никто не пострадал. Владельцы обоих поврежденных авто установлены.

Полицейские работали на месте происшествия несколько часов. Приезжали офицеры руководства ГУНП.

По словам жильцов дома, у которого произошел взрыв, Mitsubishi Outlander стоял у подъезда несколько дней. О его владельце на данный момент ничего неизвестно.

Ранее в Киеве в многоэтажке прогремел взрыв.