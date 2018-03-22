Потасовка в Раде с Парасюком: нардеп одел ремень на шею представителю госохраны (фото, видео)

После этой проверки металлодетектором и словесной перепалки охрана согласилась с тем, что у депутата нет запрещенных вещей, и он пошел в сессионный зал.

Сотрудники Государственной охраны в Верховной Раде Украины всё же проверили вещи внефракционного народного депутата Владимира Парасюка: он разложил их прямо на полу.

Как передает корреспондент УНИАН, на пути Парасюка к входу в сессионный зал, уже после того как он убегал в него от проверки, его вновь встретила госохрана и попросила об осмотре.

На этот раз Парасюк таки согласился на осмотр и очень эмоционально стал выкладывать вещи из сумки прямо на пол, демонстрируя и комментируя каждую из них. Среди этих вещей, в частности, был ноутбук и зарядное устройство.

Парасюк также снял с джинсов ремень и резко одел его на шею одному из представителей госохраны.

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После этой проверки, проверки металлодетектором и словесной перепалки охрана согласилась с тем, что у депутата отсутствуют запрещенные вещи, и он пошел в сессионный зал.

Перед этой проверкой Парасюк в комментарии журналистам пояснил, что он, зайдя в парламент, пояснил охране, что у него нет с собой запрещенных вещей, а дальнейшая просьба охраны пройти с ним в отдельную комнату, его возмутила.

«Они говорят: вы должны пройти с нами, мы вас должны осмотреть, то есть раздеться, и тогда вы пойдете на свое рабочее место. На такое я не подпишусь. Если говорить об их допотопной технике, которая пикает на всё подряд, в том числе и на ремень, - я в шутку сказал: а если у меня пояс верности от жены или девушки, то что, мне трусы перед вами снимать?», - сказал он.

Он также высказал мнение, что проверки проводятся выборочно, в зависимости от политической силы, в которую входит депутат.

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Как сообщал УНИАН, в ВР произошел конфликт и потасовка между Парасюком и госохраной из-за проверки вещей.