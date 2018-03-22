"Хотели "раздеть до трусов": в Раде произошел конфликт и потасовка между Парасюком и госохраной (фото)

Металлоискатель сработал на что-то в кармане депутата.

Верховной Раде Украины произошел конфликт и потасовка между внефракционным народным депутатом Владимиром Парасюком и представителями государственной охраны из-за проверки вещей.

Как передает корреспондент УНИАН, депутат и охрана спорили в холле парламента.

Так, охрана просила его пройти проверку металлоискателем, а он отказывался, подчеркивая, что он не хочет этого делать.

После уговоров, Парасюк все же согласился отойти за угол и пройти проверку металлоискателем.

Читайте такжеПарасюк-разбойник: депутат в суде ударил одного полицейского и повредил технику другому (видео)

Он сработал на что-то в кармане депутата.

По требованию охраны показать, на что именно среагировал металлоискатель, Парасюк отказался это сделать и попытался пройти, при этом столкнувшись с охранником.

Буквально сразу же к месту подошел еще один представитель руководящего состава охраны.

Парасюк попытался уже в более грубой форме прорваться, что вызвало небольшую потасовку.

Депутат так и не показал, что у него в кармане, и в буквальном смысле сбежал с первого на второй этаж и забежал в сессионный зал.

Охрана ходит возле дверей в сессионный зал и возбужденно о чем-то переговаривается.

Позже в комментарии журналистам Парасюк прокомментировал инцидент: "Я у них спросил, до какой степени я должен раздеться, чтобы вы были довольны?". Также нардеп заявил, что его, вероятно, хотели отправить на осмотр в спецкомнату и "раздеть до трусов", однако в итоге до этого не дошло.