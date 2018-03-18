В течение суток пожарные Житомирщины ликвидировали 5 пожаров, на одном из которых обнаружено погибшую пенсионерку (фото)

Причины возгораний сейчас устанавливают специалисты.

В течение суток пожарные Житомирщины ликвидировали 5 пожаров, на одном из которых обнаружено погибшую пенсионерку.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГСЧС в Житомирской области.

17 марта в 07:10 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в деревянном жилом доме в с. Рудня-Радовельська Олевского района. Об этом спасателям сообщила соседка, которая увидела дым из крыши. Она же и сообщила, что в доме может находиться пожилая хозяйка.

По прибытию дежурного караула пожарных крыша дома уже упал. Руководитель тушения пожара принял решение о привлечении дополнительного автомобиля для подвоза воды. Проведя разведку внутри дома, спасатели обнаружили бездыханное тело 81-летней владелицы квартиры.

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Силами двух отделений бойцов ГСЧС в 07:47 пожар локализован, а в 11:22 ликвидирован.

Возгорание еще трех квартир огнеборцы ликвидировали в поселке Мирополь Романовского района и городах Коростышев и Житомир. В последнем 2 отделения пожарных спасли от уничтожения пламенем дом на двух хозяев. А в селе Лопатичі Олевского района спасатели не допустили уничтожения хозяйственного здания, где огнем уничтожена кровля.

Причины возгораний сейчас устанавливают специалисты.