Около столичного недостроя нашли тело девушки-подростка

14:53, 16 марта 2018
Происшествия
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На территории столичной недостроя нашли тело подростка / фото Киев Оперативный

Об этом сообщили в сообществе "Киев Оперативный" в Facebook.

"Ужасный случай произошел сегодня, около 12:00, на проспекте Победы в Святошинском районе. На территории недостроя нашли тело девушки. По предварительной информации, погибшей оказалась разыскиваемая девушка. Она была 2005 года рождения. Устанавливаются все обстоятельства происшествия", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня на Подоле в Киеве возле заведения общественного питания нашли тело мужчины с ножевим ранением.

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Теги: #Киев#подросток