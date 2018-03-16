Около столичного недостроя нашли тело девушки-подростка
14:53, 16 марта 2018Происшествия
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По предварительной информации, девушка находилась в розыске.
На территории столичного недостроя нашли тело подростка / фото Киев Оперативный
В Святошинском районе Киева на территории недостроя нашли тело молодой девушки. По предварительной информации, она находилась в розыске.
Об этом сообщили в сообществе "Киев Оперативный" в Facebook.
"Ужасный случай произошел сегодня, около 12:00, на проспекте Победы в Святошинском районе. На территории недостроя нашли тело девушки. По предварительной информации, погибшей оказалась разыскиваемая девушка. Она была 2005 года рождения. Устанавливаются все обстоятельства происшествия", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, сегодня на Подоле в Киеве возле заведения общественного питания нашли тело мужчины с ножевим ранением.
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