"Скорость достигала 190 км/ч": в Киеве после погони задержали водителя Mazda 3 (фоторепортаж, видео)

В столице задержали водителя Mazda 3 после погони. Об этом на своей странице в Facebook сообщает dtp.kiev.ua.

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"Водитель грубо нарушил ПДД на Русановской Набережной, не остановился на требование, начата погоня. Доехали до Козина и обратно. Скорость достигала 190 км/ч", - говорится в сообщении.

На Днепропетровском шоссе перед Заболотного автомобиль был остановлен тремя авто спецподразделения сопровождения.

"Водитель и пассажир задержаны. Авто в угоне", - добавили в dtp.kiev.ua.

Как сообщал УНИАН, в Киеве 6 ноября произошло пьяное ДТП с погоней у метро Черниговская. Нетрезвый парень с компанией друзей около 17 лет после грубого нарушения ПДД пытался скрыться от полиции, врезался в препятствия по дороге и грузовик. Затем пытался сбежать.