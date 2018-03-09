С вокзала Львова из-за фейкового "минирования" эвакуировали 360 человек
Во Львове сегодня аноним «заминировал» железнодорожный вокзал, на время проверки из помещения были эвакуированы 360 человек.
Читайте такжеВ Одессе полиция задержала мужчину, подозреваемого в "минировании" McDonald'sКак сообщила пресс-секретарь Главного управления Нацполиции во Львовской области Светлана Добровольская, в 17.04 правоохранители получили анонимное сообщение о заминировании железнодорожного вокзала во Львове.
«На месте происшествия работали эксперты-взрывотехники, кинологи, следственно-оперативная группа. Были эвакуированы 360 работников и пассажиров. После обследования здания вокзала и прилегающей территории, которое длилось почти 2,5 часа, взрывоопасных предметов обнаружено не было», - отметила Добровольская.
Полицейские устанавливают личность анонима, который предоставил ложное сообщение, решается вопрос об открытии уголовного производства.
В настоящее время вокзал работает в обычном режиме.
В пресс-центре Львовской железной дороги не сообщают, была ли задержка в движении поездов.
Ранее сообщалось, что накануне 8 марта во Львове "заминировали" сразу три бизнес-центры. Как сообщили в Отделе коммуникации полиции Львовской области, письмо о заминировании, написан на русском языке, прислали на электронную почту Центра безопасности города.