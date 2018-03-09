С вокзала Львова из-за фейкового "минирования" эвакуировали 360 человек

Полицейские устанавливают личность анонима, который предоставил ложное сообщение.

Во Львове сегодня аноним «заминировал» железнодорожный вокзал, на время проверки из помещения были эвакуированы 360 человек.

Читайте такжеВ Одессе полиция задержала мужчину, подозреваемого в "минировании" McDonald'sКак сообщила пресс-секретарь Главного управления Нацполиции во Львовской области Светлана Добровольская, в 17.04 правоохранители получили анонимное сообщение о заминировании железнодорожного вокзала во Львове.

«На месте происшествия работали эксперты-взрывотехники, кинологи, следственно-оперативная группа. Были эвакуированы 360 работников и пассажиров. После обследования здания вокзала и прилегающей территории, которое длилось почти 2,5 часа, взрывоопасных предметов обнаружено не было», - отметила Добровольская.

Полицейские устанавливают личность анонима, который предоставил ложное сообщение, решается вопрос об открытии уголовного производства.

В настоящее время вокзал работает в обычном режиме.

В пресс-центре Львовской железной дороги не сообщают, была ли задержка в движении поездов.

Ранее сообщалось, что накануне 8 марта во Львове "заминировали" сразу три бизнес-центры. Как сообщили в Отделе коммуникации полиции Львовской области, письмо о заминировании, написан на русском языке, прислали на электронную почту Центра безопасности города.