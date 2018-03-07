Накануне 8 марта во Львове "заминировали" сразу три бизнес-центра

14:28, 07 марта 2018
Происшествия
548
Полиция проверяет информацию о заминировании трех бизнес-центров во Львове / фото УНИАН

Как сообщили в Отделе коммуникации полиции Львовской области, письмо о заминировании, написанное на русском языке, прислали на электронную почту Центра безопасности города.

"Сегодня, 7 марта, около 11.30 в полицию поступило сообщение от сотрудников Центра безопасности города о том, что на их электронный адрес пришло письмо на русском языке о закладке взрывчатки в заведениях города на улицах Промышленной, 52, Героев УПА,73 и Богдана Хмельницкого, 176", - говорится в сообщении.

Сейчас на месте работают представители полиции, взрывотехники и кинологи с собаками.

Как сообщал УНИАН, вчера вечером в Одессе из-за ложного сообщения о минировании с железнодорожного вокзала эвакуировали около 1,5 тыс. людей.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #полиция#минирование#минирование бизнес-центров во Львове