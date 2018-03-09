На нелегальной фабрике сигарет в Польше задержали украинцев

Польские правоохранители изъяли несколько сотен тысяч сигарет, более 2 тонн табака, папиросную бумагу и фильтры.

В городе Опатувек в центральной Польше полицейские задержали трех граждан Украины, которые работали на нелегальной фабрике по изготовлению сигарет, а также собственника бизнеса.Как сообщает «Польське радіо», в помещении фабрики работала производственная линия, установлены камеры видеонаблюдения, а окна были защищены антивандальными жалюзи.

Сотрудники Центрального следственного бюро полиции изъяли несколько сотен тысяч сигарет, более 2 тонн табака, папиросную бумагу и фильтры.

Трое граждан Украины задержаны на месте. Их начальника полиция задержала в городе Конин. У него дома было обнаружено еще 500 тыс. сигарет и более полтонны табака. Как оказалось, мужчина ранее уже был судим за подобное преступление, но не прибыл отбывать наказание.

Убытки госбюджета за неуплаченные предприятием налоги оцениваются в 3,2 млн злотых (761 тыс. евро).

По решению суда, задержанных арестовали на три месяца.

Ранее сообщалось, что в Варшаве в автобусе избили двух украинцев. Сообщалось, что мужчина зацепил и избил двух граждан Украины в связи с их национальностью.

Нападавшему удалось скрыться. Однако полиция задержала 27-летнего мужчину, которому уже предъявлено обвинение в избиении на национальной почве. Агрессору грозит до пяти лет лишения свободы.