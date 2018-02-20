Удары в голову и ругательства: в Варшаве в автобусе избили украинцев за их национальность

Агрессор в Варшаве выкрикивал украинцам обиды из-за их национальности в присутствии других пассажиров.

В одном из городских автобусов мужчина зацепил и избил двух украинцев из-за их национальности.

Сначала агрессор оттолкнул одного из них, а затем начал наносить удары кулаками в голову, оскорбляя их за национальность, передает "Польское радио".

Нападавшему удалось скрыться. Однако полиция задержала 27-летнего мужчину, которому уже предъявлено обвинение в избиении на национальной почве. Агрессору грозит до пяти лет лишения свободы.

Читайте такжеТрое мужчин избили и ограбили поляка на вокзале в Киеве (фото)Нападение произошло в районе Воля в столице Польши. Двое украинцев ждали на остановке автобус. Инцидент начался сразу после того, как они вошли в транспортное средство одной из городских линий.

"Когда они входили в автобус, одного из украинцев оттолкнул телом какой-то мужчина. Когда автобус начал движение, тот же человек подошел и напал на них, нанося им удары кулаками в голову. Одновременно агрессор выкрикивал им оскорбления из-за их национальности в присутствии других пассажиров", – рассказала подкомисар Марта Сулевская из Районной комендатуры полиции.

Нападающий использовал вульгарную и оскорбительную лексику. Когда автобус остановился, мужчина выбежал. На место вызвали карету скорой помощи, которая увезла пострадавших в больницу. В связи с полученными синяками и ранами головы мужчинам наложили швы.

Полиции достаточно быстро удалось найти и задержать злоумышленника. Прокуратура предъявила 27-летнему нападавшему обвинение в избиении на национальной почве из хулиганских побуждений. За это агрессору грозит до пяти лет заключения.