В Киеве в результате пожара в ангаре сгорели 4 автобуса

Спасателям удалось спасти от возгорания 30 автобусов.

Сегодня утром в ангаре на ул. Стеценко в Киеве, произошел пожар, вследствие которого сгорели 4 автобуса.

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Сообщение о пожаре поступило в оперативно-координационный центр Главного управления Государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины в г. Киеве в 8.19, сообщили в ведомстве.

"На место происшествия немедленно были отправлены ближайшие пожарно-спасательные подразделения. По прибытию на место вызова было установлено, что произошло возгорание в ангаре размером 250х150 м, в автобусе PAZ с распространением огня на рядом расположенные автобусы. В 9:08 пожар локализован, а в 9:32 ликвидирован", - говорится в сообщении.

Спасателям удалось предотвратить распространение огня и спасти 30 автобусов, однако 4 автомобиля сгорели.

Причина возникновения пожара сейчас выясняется. Жертв и пострадавших нет.

Как сообщал УНИАН, 4 марта на подземной парковке в Киеве сгорели около пяти автомобилей.