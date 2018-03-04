На подземной парковке в Киеве сгорели около пяти автомобилей (фото)
В Киеве в результате пожара в шестиэтажном подземном паркинге, расположенном по адресу улица Елизаветы Чавдар, 13, сгорели два автомобиля.
Об этом сообщается на странице в социальной сети Facebook Главного управления ГСЧС Украины в Киеве.
«3 марта в 21:50 в оперативно-координационный центр службы «101» поступила информация о том, что в шестиэтажном паркинге на ул. Елизаветы Чавдар, 13, произошел пожар. Пожар ликвидировали в 22:50. Во время пожара сгорели два автомобиля, еще 2 повреждены», - говорится в сообщении.
Информация о пострадавших отсутствует. Причины возгорания установит следствие.
В то же время на странице сообщества dtp.kiev.ua в Facebook сообщалось, что в результате пожара сгорели около 5 автомобилей.
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