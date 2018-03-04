На подземной парковке в Киеве сгорели около пяти автомобилей (фото)

Пожар произошел в Дарницком районе Киева.

В Киеве в результате пожара в шестиэтажном подземном паркинге, расположенном по адресу улица Елизаветы Чавдар, 13, сгорели два автомобиля.

Об этом сообщается на странице в социальной сети Facebook Главного управления ГСЧС Украины в Киеве.

«3 марта в 21:50 в оперативно-координационный центр службы «101» поступила информация о том, что в шестиэтажном паркинге на ул. Елизаветы Чавдар, 13, произошел пожар. Пожар ликвидировали в 22:50. Во время пожара сгорели два автомобиля, еще 2 повреждены», - говорится в сообщении.

Информация о пострадавших отсутствует. Причины возгорания установит следствие.

В то же время на странице сообщества dtp.kiev.ua в Facebook сообщалось, что в результате пожара сгорели около 5 автомобилей.

Как сообщал УНИАН, В ночь на 27 февраля во дворе жилого дома подожгли иномарку известного адвоката.