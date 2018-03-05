В Житомирской области в доме погибли 8 человек, в том числе 2 ребенка - ГСЧС

В квартире одноэтажного жилого дома на 12 квартир обнаружено 8 погибших людей, из них 2 ребенка.

В Бердичеве Житомирской области погибли восемь человек, которые находились в одном доме. Среди погибших - два ребенка.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе ГСЧС в Житомирской области.

"5 марта около 20:00 в городе Бердичев по улице Белопольская, в квартире одноэтажного жилого дома на 12 квартир обнаружено 8 погибших человек из них 2 детей. Признаков пожара не обнаружено", - сказано в сообщении.

На месте происшествия работает оперативная группа ГСЧС Украины в Житомирской области, Главного управления Нацполиции в Житомирской области, бригада аварийной службы «Житомиргаз».