В Житомирской области в доме погибли 8 человек, в том числе 2 ребенка - ГСЧС
23:52, 05 марта 2018
844 0
В квартире одноэтажного жилого дома на 12 квартир обнаружено 8 погибших людей, из них 2 ребенка.
Работники ГСЧС нашли 8 погибших в доме / фото УНИАН
В Бердичеве Житомирской области погибли восемь человек, которые находились в одном доме. Среди погибших - два ребенка.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе ГСЧС в Житомирской области.
"5 марта около 20:00 в городе Бердичев по улице Белопольская, в квартире одноэтажного жилого дома на 12 квартир обнаружено 8 погибших человек из них 2 детей. Признаков пожара не обнаружено", - сказано в сообщении.
На месте происшествия работает оперативная группа ГСЧС Украины в Житомирской области, Главного управления Нацполиции в Житомирской области, бригада аварийной службы «Житомиргаз».
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter