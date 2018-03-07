В центре Николаева посреди улицы повесился мужчина

Мужчина закрепил петлю таким образом, что после удушения остался стоять ногами на земле.

Сегодня в сквере на Бугском бульваре в Николаеве нашли повешенным пожилого мужчину.

Повешенного обнаружила проходившая мимо женщина, которая сразу позвонила в полицию. На место прибыли патрульные, а после следователи Заводского отдела полиции и судмедэксперт, сообщает Новости N.

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На вид погибшему около 70 лет. Как сообщил судмедэксперт, мужчина провисел на дереве около двух часов.

Как сообщает издание, самоубийца закрепил петлю на ветке таким образом, что после удушения остался стоять на ногах. Поэтому, чтобы понять, что мужчина мертв, к нему надо было подойти вплотную.

При погибшем обнаружили ключи, перчатки, сигареты, мелкие деньги. Документов не было. В настоящее время на месте работают следователи, которые опрашивают вероятных свидетелей.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 7 марта, депутат Житомирского областного совета пытался совершить самоубийство, выстрелив в себя из карабина.