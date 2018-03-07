На Житомирщине депутат облсовета пытался застрелиться

Предварительно, 42-летний мужчина стрелял в себя из собственного зарегистрированного ружья.

Депутат Житомирского областного совета от партии «УКРОП» пытался совершить самоубийство, выстрелив в себя из карабина.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Житомирской области, этот случай произошел сегодня, 7 марта.

«7 марта утром от медиков поступило сообщение о госпитализации с огнестрельным ранением жителя г. Коростеня, 1976 г.р. Мужчину «скорая» забрала с места жительства. В ходе наших первоочередных мероприятий установлено, что раненый этим же утром позвонил матери и сообщил о намерении совершить самоубийство. Сейчас медики пытаются спасти жизнь мужчины, который, как выяснилось, является депутатом областного совета. Полиция проверяет все обстоятельства происшествия и возможные версии», - написал на своей странице в Facebook начальник Главного управления Нацполиции в Житомирской области Вячеслав Печененко.

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По данным полиции, 42-летнего мужчину доставили в одну из больниц области с огнестрельным ранением грудной клетки.

Предварительно, мужчина стрелял в себя из собственного зарегистрированного карабина. Об этом случае также шла речь сегодня на заседании очередной сессии Житомирского областного совета, передает корреспондент УНИАН. О нем депутатам рассказывал Печененко, который в то же время не называл фамилию пострадавшего.

Как стало известно УНИАН из информированных источников, пострадавший мужчина является депутатом Житомирского областного совета от партии «УКРОП».

По факту травмирования мужчины правоохранители проводят проверку.

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